Barbareschi, per il Csc proposta ufficiosa ma sarei pronto

"La guida del Centro Sperimentale? Me l'hannomente, ma se la cosa divenisse ufficialeben lieto di questo incarico. Insegnare ai ragazzi è una cosa che mi manca nella vita". Lo dice all'ANSA Lucacommentando le indiscrezioni che lo vedono proiettato alla presidenza del Csc. "Ringrazio chi ha fatto il mio nome, so che sono stati più di uno anche tra i critici interpellati: ma il mio nome era stato fatto anche per altri incarichi, come alla Biennale, vediamo". Nessun timore per l'eventuale impegno in un organismo finito al centro di polemiche. "Ho prodotto centinaia di film, fiction, ho diretto teatri, la pressione mediatica non esiste per me" dice l'attore, regista teatrale, conduttore televisivo e che dal 2008 al 2013 è stato anche deputato e che si dice dispiaciuto per le dimissioni di Sergio Castellitto.