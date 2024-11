Terzotemponapoli.com - Baiano: Kvaratskhelia conteso, Ranieri leader

Francescoha espresso la sua opinione sull’interesse crescente verso Khvicha, stella del Napoli. Durante l’intervista a Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, l’ex attaccante ha sottolineato come il talento georgiano sia ormai un obiettivo per i top club europei.“Oggi c’è il Barcellona su, domani ci sarà il PSG e dopodomani lo United,” ha dichiarato, evidenziando la competizione tra le grandi società per assicurarsi il giocatore. Secondo, il PSG avrebbe già messo sul piatto un’offerta importante la scorsa estate, arrivando a proporre al calciatore ben 11 milioni di euro l’anno.Questa cifra, spiega l’ex giocatore, rappresenta una seria sfida per il Napoli: “Certe cifre fanno tremare i polsi alla società.” In Italia, nessun club potrebbe permettersi di sostenere uno stipendio di tale portata, e per questoriconosce la difficoltà di trattenere un talento del genere.