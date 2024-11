Quotidiano.net - Autonomia differenziata, il costituzionalista: “Ribadito il ruolo del Parlamento”

Leggi su Quotidiano.net

?????Roma, 15 novembre 2024 – Professor Cesare Mirabelli, presidente emerito della Corte Costituzionale, la sentenza è una bocciatura della riforma sull’o no? “È una sentenza che riconduce alla Costituzione la possibilità di usare questo strumento. Una sentenza, direi, ortopedica rispetto alla riforma Calderoli e didascalica, perché indica cosa e come si può fare per rispettare la Carta. Sarà interessante leggere le motivazioni, quando saranno depositate, perché offriranno molte motivazioni e spunti sugli aspetti toccati dalla sentenza. E saranno utilissime al, che ne esce ricondotto alla propria precipua funzione legislativa”. 20001114-ROMA-POL-CONSULTA:ULTIMA UDIENZA PER MIRABELLI.Il Presidente uscente della Corte Costituzionale Cesare Mirabelli durante la seduta odierna della Consulta.