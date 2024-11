Abruzzo24ore.tv - Aumento drammatico delle vittime della strada in Abruzzo: tutti i numeri scioccanti

Leggi su Abruzzo24ore.tv

Pescara - Un report Istat rivela un incremento preoccupante degli incidentili ein, contrariamente al trend nazionale. In, il 2023 ha visto un allarmantedegli incidentili e, in controtendenza rispetto ai dati nazionali. Secondo le statistiche Istat, mentre in Italia si registra un calo dei decessi del 3,8% nonostante un leggerodegli incidenti (+0,4%) e dei feriti (+0,5%), la situazione nella regione abruzzese appare più critica. Nel 2023 si sono verificati 2.974 incidenti che hanno causato 72 morti e 4.155 feriti. Rispetto al 2022, questirappresentano undel 5,3% per gli incidenti, del 4,5% per i feriti e un impressionante +22,0% per i decessi. Le strade più pericolose si confermano la statale 16 e la statale 17.