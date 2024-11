Atp Finals Torino 2024 combinazioni Ruud-Rublev | chi sarà l’avversario di Sinner in semifinale

Leggi su Sportface.it

La vittoria in due set di Alexander Zverev ai danni di Carlos Alcaraz ha dato il primo verdetto del gruppo Newcombe alle Nitto Atpdi, con l’eliminazione dello spagnolo dalla rincorsa verso le semifinali. In questo modo la qualificazione rimane aperta ancora per Caspere Andrej, che giocheranno l’uno contro l’altro questa sera per decidere chi si qualificherà come secondo, con Zverev già sicuro del primo posto. Resta dunque da capire chidi Jannikin: andiamo a vedere i possibili scenari.Vittoria di: in questo caso il norvegese sarebbe qualificato come secondo, con Zverev ovviamente primo.Vittoria diin due set: in questo caso per capire chi passa il turno tra i due sfidanti si farebbe riferimento alla differenza game: al russo serve una vittoria con almeno 6 game di scarto per passare come secondo.