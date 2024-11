Lanazione.it - Arbitri, boom di consensi per Ruffo

E’ stato rieletto con il 91% delle preferenze, per il quarto mandato alla guida della sezionedi Lucca. Unico candidato, a conferma sia della stima unanimemente riconosciutagli dagli associati lucchesi per l’enorme lavoro svolto, sia per l’incondizionata fiducia di cui gode per il prosieguo della sua attività. Antonio, presidente deglilucchesi per l’ennesima volta, non si ferma qui. Premiato come uno dei migliori presidenti di sezione italiani, è adesso candidato alle elezioni, AIA, Associazione Italiana, nella lista di Alfredo Trentalange, l’ex arbitro ed ex presidente. Se sarà eletto farà parte del Comitato Nazionale della squadra dell’ex direttore di gara torinese, internazionale per diverse annate. Lo intercettiamo mentre scende dall’aereo a Cagliari dove è atterrato ieri per la campagna elettorale che è già partita, visto che le elezioni ci saranno il prossimo 14 dicembre.