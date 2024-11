Lanazione.it - Andrea Ceccherini e Osservatorio Giovani Editori, l’incontro con il presidente Mattarella

Leggi su Lanazione.it

Roma, 15 novembre 2024 – Un evento che segna le celebrazioni per i 25 anni dell’. Ilincontra ildella Repubblica Sergio. Accade nel Salone delle Fontane a Roma. Un appuntamento a cui partecipano anche milleprovenienti dagli istituti superiori di tutta Italia. “25 anni diPermanente- Un Dialogo Internazionale Per Connettere IAl Futuro”: questo il titolo dell’evento con gli interventi appunto die del Capo dello Stato, ospite d’onore in un venerdì 15 novembre importante nella storia dell’. Un futuro migliore inizia quando ipensano criticamente, usando la propria testa. Per aiutare a costruire quel futuro, nasce nel 2000 l’Permanente, un’associazione indipendente che oggi contribuisce a formare ogni anno quasi un milione di studenti delle scuole secondarie superiori italiane per partecipare a una società più informata e consapevole e, per questo, più democratica.