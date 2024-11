Ilgiorno.it - Al Salone del Mobile il design made in Italy

Dopo il successo di Bergamo sposi, con oltre tremila ingressi, la Fiera di Bergamo si appresta a ospitare ildel, in programma da domani a lunedì e dal 22 al 24 novembre. Nei padiglioni di via Lunga gli stand occuperanno 10mila metri quadri, dove i visitatori troveranno 80 espositori (metà bergamaschi), con 120 marchi rappresentati. Tra i settori merceologici della filiera dele dei complementi d’arredo, la cucina si conferma un must, ma c’è grande attenzione anche per le zone giorno e notte. Ilpresenta pure soluzioni per l’efficientamento energetico. Inoltre offre momenti culturali con i protagonisti delin, la Fondazione architetti di Bergamo, Confartigianato e ospiti come Maurizio Riva, Compasso d’Oro alla carriera e ad dell’omonima azienda, oltre a Giacomo Manzoni, presidente della Fondazione Pio Manzù.