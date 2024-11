Bergamonews.it - Accademia Carrara, il dibattito: “Trasparenza e no alla privatizzazione del patrimonio pubblico”

Dopo la bufera scatenata delle dimissioni di Martina Bagnoli dal ruolo di direttrice dell’, non si placano le polemiche e la diatriba tra le istituzioni e il mondo dell’arte bergamasco.Il 13 novembre al Mutuo Soccorso di Bergamo si è tenuto l’incontrosulle sorti e sul futuro dell’fortemente voluto da alcuni cittadini da sempre attivi e operanti nel mondo dell’arte e nelle istituzioni culturali bergamasche.La sala, gremita, ha visto tutti i posti occupati, con decine di persone in piedi e sulle scale di accesso. Presenti artisti, operatori culturali, galleristi e semplici cittadini, per la presentazione del forte documento in forma di lettera, di critica e di interrogazione, sul tema del governo della(Pinacoteca e Scuola), rivolta al Sindaco e all’AssessoreCultura da parte di un gruppo di cittadini esperti del settore artistico culturale e personalmente interessati al tema.