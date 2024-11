Zonawrestling.net - WWE: L’ex NFL Trill Williams ha firmato e inizierà ad allenarsi al PC

Come sappiamo la WWE svolge periodicamente dei tryout per individuare nuovi talenti con vario background sportivo che un giorno potrebbero diventare delle Superstar. In occasione dei tryout tenutisi nel weekend di SummerSlam, la federazione ha valutato, tra gli altri, anchegiocatore NFL.Contratto perNFLSecondo quanto evidenziato da Bobby Shouse durante il podcast “The Dive Bar”,NFLha superato i tryout cui ha preso parte nel weekend di SummerSlam firmando così un contratto con la WWE.ha iniziato gli allenamenti al Performance Center, di Orlando. Il 24 enne aveva giocato per l’Università di Syracuse tra il 2018 ed il 2020. Nonostante non fosse rientrato tra le scelte del Draft 2021, firmò un contratto con i New Orleans Saints per poi essere ceduto ai Miami Dolphins.