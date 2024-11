Zonawrestling.net - VIDEO: Mina e Harley si sfidano in modo troppo esuberante, Renee deve placarle

Uno dei segmenti più particolari dell’ultimo episodio di Dynamite è stata la sfida traShirakawa eCameron nel backstage. Le due wrestler, particolarmente avvenenti ma dotate anche di un carattere moltohanno fatto scintille al microfono diPaquette. MentreShirakawa parlava di Mariah May, dicendo che avrebbero celebrato con lo champagne dopo la sua vittoria a Collision, è arrivataCameron bevendo il suo champagne e sostenendo che la giapponese viene definita in patria laCameron giapponese.Shirakawa is back in #AEW!But, can she survive the WRATH ofCameron this Saturday night on #AEWCollision?!Watch #AEWDynamite LIVE on TBS!@Paquette @Shirakawa @cameron pic.twitter.com/OtGv3lo7lC— All Elite Wrestling (@AEW) November 14, 2024ha detto che lei è laCameron delleCameron e ha sfidato la wrestler della Stardom ad una sfida “Tits for tits” a cuinon si è sottratta, cominciando a scuotere il seno.