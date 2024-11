Ilgiorno.it - Una scuola a ostacoli. Ascensore rotto da 2 anni

A volte andare apuò rappresentare una bella fatica. È il caso di una studentessa dellamedia Ardigò di Monza che, a causa di un montacarichi che non funziona da due, si trova costretta – da un paio di settimane – a essere portata in braccio dalla mamma per arrivare in classe. Un problema per cui la ragazza ha rischiato molto e per cui le è stato consigliato un mese di stop dalle lezioni – a quanto afferma la mamma –, pericolo poi scongiurato da una soluzione trovata dal preside, che ha deciso, per attutire almeno in parte la fatica della mamma, di spostare la classe dell’alunna dal terzo al primo piano. La vicenda, finita anche sui social, è stata portata in Consiglio comunale dal consigliere di Forza Italia Massimiliano Longo: "La ragazza attualmente ha il gesso (e ne avrà ancora per un mese) per via di un incidente.