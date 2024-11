Linkiesta.it - Umanesimo e antiumanesimo nel disordinato ordine tecnologico contemporaneo

Leggi su Linkiesta.it

Ancora l’? Lo sentiamo spesso chiamare in causa nel vortice di affermazioni, asseverazioni, prospezioni entro cui si avvolge il discorso pubblico: spunto per molteplici dispute su cos’è, cosa è stato e cosa può essere; oggetto di rivendicazioni, riproposte, possibili varianti, come di condanne, con carico di eterogenee malefatte, con certificazioni di morte, disegni di antie approdi verso il post umano e l’oltreumano. Sul piano dell’educazione e dell’insegnamento, che copre lo spazio sociale più ampio e tocca la vita di gran parte delle famiglie, è da tempo in questione il ruolo e destino delle discipline umanistiche, considerate perlopiù come ostacolo di fronte al necessario dominio dei saperi scientifici e tecnologici (riassunto col corrente acronimo Stem, Science, Technology, Engineering and Mathematics), mentre comunque non manca chi vede in esse un valido complemento educativo, necessario supporto estetico-emozionale.