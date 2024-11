Liberoquotidiano.it - Ue: Procaccini (Ecr), 'con il no a Fitto Pd danneggia l'Italia'

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 14 nov. (Adnkronos) - "Quello che sta facendo il Pd è vergognoso e sconcertante". È durissimo Nicola, copresidente del gruppo dei Conservatori, di cui Fratelli d'è parte, sull'opposizione dem espressa da vari membri del partito alla vicepresidenza esecutiva di Raffaelenella commissione presieduta da von der Leyen: "un atto contro l'". Dal Pd "ci aspettiamo che non danneggino il nostro Paese. Se, come siamo certi,otterrà la vicepresidenza esecutiva, avrà sotto il suo controllo i commissari di Pesca, Agricoltura, Trasporti, Infrastrutture, Turismo, Housing sociale: conviene o no all'? E il tutto dopo aver cambiato narrazione". "Prima avevano detto che avrebbero giudicatosulla base della sua audizione, il che è anche legittimo.è stato bravissimo, come era logico che fosse essendo stato per anni a Bruxelles proprio nella commissione che lo valutava, avendo esperienza, capacità, carattere.