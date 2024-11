Tvzap.it - Totti e Ilary, il retroscena sull’assegno di mantenimento: chi paga di più

Personaggi TV. In un nuovo articolo pubblicato da Oggi emergono i dettagli del presunto accordo di separazione tra FrancescoBlasi. La conduttrice e l’ex Capitano della Roma sarebbero a un passo dalla pace dopo un lungo periodo di tensioni, ma ancora non c’è un accordo visto che nessuna delle parti sembra intenzionata a mollare: l’ex calciatore infatti avrebbe trovato come abbassare l’assegno di.Leggi anche: Jasmine Carrisi, la verità sul flirt con il figlio della famosissima cantanteLeggi anche: Achille Costacurta, nuovi problemi sul figlio di Martina Colombari: cosa succedeverso il divorzioDopo una lunga ed estenuante battaglia per definire i termini di chiusura del matrimonio naufragato,Blasi e Francescosembrano sempre più vicini a lasciarsi tutto alle spalle.