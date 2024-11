Inter-news.it - Taremi, che impatto contro la Corea del Nord: tre assist in 45 minuti

FINORA DECISIVO – Mehdista brillando nella sfida tra Iran eDelvalida per la quarta giornata delle qualificazioni per l'accesso ai Mondiali del 2026. L'iraniano ha servito una Mehdi Gayedi e due passaggi vincenti a Mohammad Mohebi. A testimonianza di come la sua utilità in campo non sia limitata alla partecipazione nell'ultimo frammento della fase offensiva, estendendosi anche alla gestione e all'enza nei confronti dei propri compagni di reparto. Una qualità chesi auspica di dimostrare in maniera esauriente anche all'Inter.