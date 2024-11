Ilgiorno.it - Strage piazza della Loggia: “Zorzi in aula, è possibile”

Brescia - Trattamenti di favore, fascicoli introvabili. E a far da sfondo, la convinzione dei vertici Nato che l’estremismo di destra fosse un baluardo del sistema occidentale contro i “rossi”. È la fotografia scattata ieri in Assise al processo per Roberto, l’ex ordinovista veronese che da anni vive negli Usa accusato di essere uno degli esecutoridi, dal generale dei carabinieri Massimo Giraudo, già comandante del Ros, investigatore di punta sulle stragi. La difesa dell’imputato, oggi settantenne, ha chiarito che “se sarà necessarioverrà in Italia”. Poi Giraudo ha preso la parola con un excursus storico su Ordine nuovo (ON), il movimento die Marco Toffaloni - coimputato davanti al tribunale dei minori: il 28 maggio ‘74 aveva 16 anni -, nato nel 1969 dal centro studi del Msi, ispirato agli ideali esoterici e antiborghesi evoliani.