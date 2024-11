Liberoquotidiano.it - Riccardo Petricca : Formare studenti e docenti, antidoto alle novità tecnologiche

Leggi su Liberoquotidiano.it

(Adnkronos) - Roma, 14 novembre 2024. "Il tema dell'Intelligenza artificiale è delicato e, per questo, va analizzato in modo corretto". occhiali da vista online si occupa da sempre di questi temi. Ingegnere delle telecomunicazioni, innovation manager, insegna alla Pontificia Università Urbaniana di Roma, dove tiene corsi di Intelligenza Artificiale ed Etica, Informatica e Web ed è autore con il prof. Ammendolia del saggio Chiesa e Pastorale Digitale. In uscita verso una società 5.0: "Credo che, se ben utilizzate, le nuove tecnologie -afferma- rappresentino un plus. Ma serve oltre la competenza anche il discernimento, la consapevolezza e, direi, conoscenza del mezzo. Per questo, ritengo che le scuole debbano attrezzarsi per avviare un percorso di studi che tenga conto dell'evoluzione dei tempi.