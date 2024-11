Velvetgossip.it - Re Carlo, Balmoral ospiterà matrimoni e banchetti

Reha autorizzato ie ipresso la sua residenza di. Il Sovrano avrebbe dato il via ad importanti modifiche che andrebbero ad incentivare l’utilizzo della dimora scozzese come edificio adibito a cerimonie.ReIII sta dimostrando una forte apertura verso modifiche e cambiamenti che interessano il suo regno e le sue proprietà. Tra le ultime iniziative del Sovrano della Gran Bretagna, l’autorizzazione a rendere la residenza estiva diun luogo atto ad ospitare cerimonie e. Infatti, il Castello scozzese tanto amato dalla Regina Elisabetta II potrebbe presto trasformarsi in una location nella quale celebrare il proprioo. Unica condizione, l’assenza di Ree Regina Camilla durante l’evento.ReIII @Foto Crediti Ansa – VelvetGossipReapre le porte delle residenze realiIl Castello diè una delle location più suggestive delle Highlands scozzesi e si tratta di una delle dimore che più stavano a cuore alla Regina Elisabetta II.