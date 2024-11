Lanazione.it - Primi tempi ad alto ritmo. Poi cala l’intensità azzurra

di Simone Cioni EMPOLI Il bottino di punti con cui l’Empoli è arrivato a questa terza sosta per gli impegni della Nazionale va ben oltre ogni più rosea aspettativa. In queste prime dodici giornate la formazione di D’Aversa ha dato dimostrazione di grande solidità e spirito di sacrificio scendendo sempre in campo da squadra compatta e unita, che ha ben chiaro in mente quello che deve fare. Addirittura in casaci si può anche rammaricare per quello che poteva essere e non è stato. Se le partite fossero finite al 45’, infatti, capitan Grassi e compagni avrebbero ben cinque punti in più, ossia 20, appena sei in meno della capolista Napoli. Questo perché, se andiamo ad analizzare più nel dettaglio le partite disputate finora, l’Empoli è andato mediamente a due velocità: una tambureggiante neied una più compassata dopo l’intervallo.