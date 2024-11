News.robadadonne.it - Più del 13% di bambini in Italia vive in povertà assoluta. I dati allarmanti di Save the Children

Innon ci sono solo inegativi sulla natalità, ma anche quelli sullache riguarda i: nel nostro Paese, infatti, il 13,4% delle bambine e deitra 0 e 3 anni è in, circa 200 mila di età compresa tra 0 e 5 anni (ovvero l’8,5% del totale) vivono inalimentare, ossia in famiglie che non riescono a garantire almeno un pasto proteico ogni due giorni.Di questi, più della metà è residente al Sud e nelle isole, dove la percentuale sale al 12,9%.Quasi un bambino su dieci (9,7%) della stessa fascia d’età ha invece sperimentato laenergetica, cioè ha vissuto in una casa che non era adeguatamente riscaldata in inverno.Sono quasi 848 mila le famiglie inal cui interno ci sono dei minori: sono famiglie che negli ultimi anni hanno dovuto fronteggiare gli aumenti dei prezzi al consumo di alcuni beni e servizi essenziali per la prima infanzia, visto che, dal 2019 al 2023, la spesa per latte e pappe è salita al 19,1% – senza contare l’aumentaro dell’inflazione pari al 16,2% -, mentre il costo per gli asili nido è salito dell’11,3%, soprattutto per quanto riguarda le strutture private (in quelle pubbliche finanziate dai Comuni l’aumento è stato invece pari all’1,5%).