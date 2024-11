Lanazione.it - Pisa abbraccia Zack: "Una città davvero unita. Grazie per la vicinanza"

"Anche tante persone che non conosco mi hanno mandato messaggi di solidarietà. Voglio ringraziare tutti, mi sono sentito parte di una comunità che ha dimostrato di essere". Sono le parole diaria Oubamou, il diciottenne vittima del violento pestaggio avvenuto sabato sera in piazza Dante. Per gli amici, è semplicemente. Sul suo volto restano ancora i segni di quella notte in cui è stato improvvisamente aggredito con pugni e calci da un coetaneo. L’aggressore, nato in Italia la cui famiglia è di origine macedone, è un minorenne residente in provincia. Ieri, i carabinieri di Pontedera hanno eseguito nei suoi confronti una misura cautelare e lo hanno condotto in una comunità per minorenni. Il giovane barista-studente, tuttavia, non si lascia intimidire e trascorre le mattinate circondato dai tanti amici che in questi giorni gli sono stati vicini.