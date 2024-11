Quotidiano.net - Nell’Hotel Esistenza dei FASK, un luogo della mente dove vivere sogni, illusioni e ricordi

Essere i. Come nel film di Spike Jones su John Malkovich, i Fast Animals and Slow Kids tra le urgenze rock dell’ultimo album “Hotel” trasformano le loro canzoni in unaccessibile da chiunque lo desideri. E lo fanno dandogli l’aspetto di camere d’albergo arredate condi vita. Il frontman Aimone Romizi, assieme a Alessandro Guercini, chitarre, Jacopo Gigliotti, basso, e Alessio Mingoli, batteria, ne parlano nello studio di “Soundcheck”, format musicale disponibile pure sui social e sul sito web del nostro giornale. “Ce lo siamo immaginati come un hotel di riviera con dal nome evocativo tipo Miramare o Splendor” dicono. “Quel tipo di albergo pieno di gente nella bella stagione su cui l’inverno cala il suo manto di nostalgia”. Und’incontri e di vita.