Sport.quotidiano.net - Modena Gol e assist, nessuno come Palumbo

Leggi su Sport.quotidiano.net

di consueto, durante una pausa per le nazionali, ilriapre le porte del campo di allenamento. Questa volta non dello Zelocchi ma del nuovo sintetico (inaugurato poco più di un mese fa) della Polisportiva Saliceta San Giuliano, quartier generale delle squadre giovanili canarine. Succederà intorno alle 10:30, al termine le parole di Mandelli, le prime dopo la conferma ufficiale di Rivetti senior e junior di inizio settimana. Prosegue il lavoro del neo tecnico, dunque. Ora pronto a preparare con una certa serenità le due trasferta consecutive di fine novembre con Cosenza e Mantova, niente di meno di due scontri diretti considerata la classifica attuale. Le indicazioni che siamo riusciti a captare attraverso le scelte fatte con la Carrarese, potrebbero essere un antipasto dei pensieri che Mandelli aveva in mente per un suo ipoteticodel futuro.