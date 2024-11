Sport.quotidiano.net - Missione Virtus: ritrovarsi per uscire dal tunnel. Domani c’è l’esame di greco da non fallire

L’Unipol Arena sta correndo veloce verso il tutto esaurito per la gara disera quando laospiterà il Panathinaikos per la decima giornata della fase di qualificazione dell’Eurolega. La formazione allenata da coach Luca Banchi sta attraversando un periodo molto complicato e in questo momento di appannamento generale i tifosi e il loro affetto verso la squadra restano una certezza sebbene i risultati in Europa non siano affatto brillanti. Dal punto di vista sportivo la situazione è parecchio tormentata con i bianconeri che devono assolutamente battere i campioni continentali in carica per tenere viva la possibilità di arrivare ai play-in. In caso contrario le altre 24 partite che rimarrebbero da qui alla fine della stagione europee si trasformerebbero in un lungo viaggio senza nessuna meta.