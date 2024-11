361magazine.com - “Matri pi sempri (il concerto)”, omaggio al capolavoro di Fabrizio De André

pi(il)”,alDe, ecco i dettagliAi primi di dicembre esce in vinile “pi(il)”,alDe, riadattamento in siciliano di Francesco Giunta de “La buona novella” nella nuova versione presentata il 27 agosto 2023 al Teatro Antico di Segesta e registrata dal vivo al Teatro Jolly di Palermo l’8 e il 9 di novembre dello stesso anno, a cura di Edoardo De Angelis e Giuseppe Greco.Esposizione per cinque voci femminili, pianoforte, violoncello e percussioni di cui il M° Alberto Laruccia è autore dell’orchestrazione e delle musiche originali, interpretata da (in ordine di intervento) Cecilia Pitino, Alessandra Ristuccia, Laura Mollica, Giulia Mei e Valeria Graziani, accompagnate da Beatrice Cerami (pianoforte), Daniela Santamaura (violoncello), Federica Russo (glockenspiel), Virginia Maiorana (percussioni) e dallo stesso Alberto Laruccia (percussioni e direzione).