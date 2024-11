L’inspiegabile attrazione che ci spinge verso il male | l’omicidio di Sarah Scazzi

Leggi su Quotidiano.net

Esiste un’inspiegabile che ciil. È come se, attrale vite di chi commette delitti, potessimo esplorare le nostre paure più profonde e toccare, anche solo per un attimo, il confine che separa il bene dal. Da questa fascinazione nasce il nostro bisogno di osservare il comportamento umano spinto agli estremi e di trovare risposte che, forse, non ci saranno mai. È questo desiderio che ci porta a seguire le storie di crimini più efferati, come nel caso di Michele Misseri e, che ha riaperto vecchie ferite con la recente serie Qui non è Hollywood. Delitto di Avetrana, la serie tv sarà online dal 30 ottobre: cambia il titolo La figura di Michele Misseri ha sempre generato un enigma psicologico che sembra sfuggire a ogni logica. Perché un uomo che le prove scagionano continua a dichiararsi colpevole deldi sua nipote? Trentasei magistrati, perizie e testimonianze dicono che l’ex bracciante è innocente rispetto all’azione omicidiaria, ma lui insiste.