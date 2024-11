Lanazione.it - “La parola alle imprese: innovazione e capacità di rispondere alle aspettative dei giovani”: appuntamento a Sansepolcro

Arezzo, 14 novembre 2024 – Giovedì 28 novembre la Biblioteca comunale diospiterà il secondodel ciclo “Aziende,e lavoro: prospettive di vallata”, progetto curato da Fondazione Progetto Valtiberina con il sostegno di UniCredit. Dopo la giornata di orientamento del 20 settembre scorso, con la partecipazione degli studenti degli istituti secondari di secondo grado, il percorso di valorizzazione delle opportunità di lavoro locali prosegue con l’evento “Ladidei”. Dopo i saluti istituzionali, il professor Pierluigi Sacco terrà una lectio magistralis sul tema “, competitività e sostenibilità in un mondo post pandemico”; interverrà quindi il dottor Maurizio Cicioni, partner di KPMG SpA, con una relazione dal titolo “La Sostenibilità come fattore die vantaggio competitivo per le”.