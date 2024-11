Ilrestodelcarlino.it - La Fermana aspetta il Sora e vuole sfatare il tabù Recchioni

Andando a leggere i numeri della gara di domenica sono tante le situazioni da analizzare in vista della gara di domenica con il. Domenica alsaranno di fronte la peggior difesa del campionato, quella ciociara con 18 al passivo, e il peggior attacco del campionato, quello dellacon 7 reti realizzate fino a questo momento. Delle sette realizzate fino ad ora dai gialloblù tre sono arrivate su calcio di rigore: due con Bianchimano, a Recanati ed Ascoli Piceno nelle due vittorie fin qui ottenute, e uno con Sardo nell’ultima casalinga con il teramo. Le restanti quattro reti portano le firme di un over come Ferretti alla prima giornata e poi tre under quali Sardo (a Recanati), Mavrommatis (a Notaresco) e Lomangino (contro il Chieti). Chiaro che da questo punto di vista serve un’inversione di tendenza e anche la necessità di trovare la via della rete non solo con gli attaccanti (unico non attaccante a segno Mavrommatis) ma anche con centrocampisti e difensori.