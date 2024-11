Terzotemponapoli.com - Il Napoli di Conte e le polemiche arbitrali: parla Massimo Rastelli

Leggi su Terzotemponapoli.com

Hato soprattutto del, allenatore ed ex calciatore, a Radio Punto Nuovo. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Punto Nuovo Sport’. “Le parole disono state momentanee e sincere. È stato uno sfogo di adrenalina dopo una gara così importante. Non credo proprio che Antonio avesse intenzione di influenzare le direzionicon certe esternazioni, anzi all’AIA non fa mai piacere subire critiche di questa portata. A me è successo in prima persona, agli arbitri non piace generare clamore pubblico, ma a volte l’adrenalina prende il sopravvento”. Inter-, la ‘partita’ del MeazzaVenendo alla gara, a San Siro abbiamo visto un grandissimoche ha fatto risultato con sofferenza e abnegazione. Constiamo vedendo una squadra che non vuole mai perdere, dà ulteriore spinta in vista delle prossime gare.