Laprimapagina.it - Il governo vuole cambiare i giudici che decidono sulla convalida del trattenimento dei migranti portati al centro di Gjader

Leggi su Laprimapagina.it

Fuori la politica dalla magistratura. È l’obiettivo deldestra. Pertanto ilintendechedeldeialdiin Albania. Non spetterà più ai magistrati della sezione immigrazione del tribunale di Roma, che al momento hanno riportato nel nostro Paese tutti i 19 richiedenti asilo valutati, ma alla Corte d’appello in composizione monocratica. La novità è contenuta in un emendamento al decreto flussi presentato dalla relatrice Sara Kelany (FdI). Fino al momento è stata la sezione immigrazione del tribunale di Roma ad esprimersidei trattenimenti disposti dalla questura.Magistrati esperti del tema che avrebbero – osserva ildestra – un orientamento pregiudizialmente favorevole aicontrastando così la strategia decisionista del