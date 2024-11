Lopinionista.it - G7 Turismo: Santanché, “Presenteremo modello settore innovativo valido per tutto il mondo”

Daniela SantanchèFIRENZE – “Una cosa che secondo me uscirà domani sul documento al quale stiamo lavorando è che saremo pronti a presentare un. Unche non sarà soltanto per le nazioni del G7 ma che sarà unsulperché ilha bisogno assolutamente di rinnovarsi. Adesso stiamo dialogando e devo dire che con tutte le nazioni c’è assolutamente la stessa visione”.Lo ha detto la ministra delDaniela Santanchè a margine del G7 dela Firenze. “Capiamo le grandissime opportunità che ha questo– ha aggiunto – e tutti hanno ringraziato la presidente del Consiglio che ha voluto mettere nella ministeriale del G7 il, perché i governi non possono più trattare ilcome se fosse qualcosa di secondario. Perché ilè assolutamente importante”.