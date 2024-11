Quotidiano.net - Due sole piccole parole: "Non so". E nascono la scienza e la poesia

Claudio Longhi L’arte e lasono libere per natura, come rimarca anche la nostra Costituzione. Teatro, letteratura, arte e ricerca scientifica oltrepassano le barriere delle lingue, delle culture, delle diseguaglianze. Fare ricerca scientifica, così come fare teatro, significa attraversare confini e costruire ponti. Questo libro nasce con la duplice speranza di rappresentare in modo plastico ponti fra umanesimo ee di essere una piccola prova di ricongiunzione di queste due culture al servizio della società civile. Conoscenza scientifica e sapere umanistico; medicina e letteratura, teatro, arte: ogni volta, nelle loro occasioni d’incontro, accade qualcosa come il ritmo di una differenza e di un’affinità. L’enigma della distanza – apparentemente invalicabile, eppure dalla notte dei tempi sempre varcata – si scioglie all’ombra di una presenza sfuggente che sembra incarnarsi nei folgoranti versi della quinta parte della Terra desolata di Thomas S.