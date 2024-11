Gaeta.it - Dolomiti Superski festeggia 50 anni: al via la stagione invernale 2024-25

In prossimità dell'inizio della-25, l'associazionesi appresta are un traguardo importante: i 50di attività. Fondato nel 1974 a Brunico, in Alto Adige, il consorzio ha consolidato nel tempo la sua reputazione come uno dei principali comprensori sciistici delle. Con notizie fresche e dettagli sui preparativi per la nuova, scopriamo ciò che attende appassionati e visitatori in queste montagne.Storia e sviluppo diCinquant'fa, sei rappresentanti di altrettanti consorzi di impianti a fune si riunirono a Brunico per firmare l'atto costitutivo dell'Associazione. La loro visione era chiara: creare un sistema sciistico che unisse le meraviglie delle, efficientando l'accesso alle piste e promuovendo il turismo montano.