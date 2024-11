Quifinanza.it - Dollaro sempre più forte, quali effetti avrà sull’Euro (e l’Italia)

Il recente rafforzamento del, accelerato dalla prospettiva del ritorno di Donald J. Trump alla Casa Bianca, sta destando particolare attenzione sui mercati globali. Questa tendenza ha impatti significativi sull’economia mondiale, con riflessi direttie sul.L’aumento del valore del, infatti, influisce sulle esportazioni, sui costi delle materie prime e sul peso del debito denominato in valuta estera.Vediamo, in dettaglio,sono le cause e le possibili conseguenze per l’Europa e il nostro Paese.Perché ilsi sta rafforzando?Nonostante Donald Trump abbia più volte dichiarato di preferire undebole per favorire le esportazioni americane, i suoi annunci di politica economica sembrano suggerire un rafforzamento della valuta statunitense. Le sue proposte di riduzione delle imposte e l’intenzione di applicare dazi sui beni importati aumentano la fiducia nelda parte degli investitori, che prevedono un’espansione economica negli Stati Uniti accompagnata da un potenziale aumento dei tassi d’interesse da parte della Federal Reserve.