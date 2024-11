Gqitalia.it - Damiano David e Glenn Martens hanno unito per forze per una capsule collection Diesel

Se il mondo della moda è fatto da grandi coppie storiche, quella formata da Damiano David e Glenn Martens è decisamente una delle più promettenti. Il cantante dei Måneskin non è solo il primo global ambassador di Diesel, ma anche il co-creatore di una capsule collection realizzata insieme al direttore creativo. «Damiano ha uno stile molto forte» ha dichiarato il designer belga. «Penso che rifletta particolarmente bene il modo in cui voglio vedere le persone oggi». «Condividiamo da sempre la stessa visione» ha aggiunto Damiano David, ormai da tempo occupato nel doppio ruolo di musicista e style icon internazionale.