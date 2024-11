Nerdpool.it - Chicago Fire, Med e PD metteranno ufficialmente in scena un crossover di One Chicago in 3 parti di nel 2025

Dopo cinque anni, il momento che i fan di Onehanno chiesto per le ultime stagioni sta finalmente per accadere: unin tredi Onesta finalmente per essere riproposto!Sebbene la NBC non abbia ancora annunciatoi piani per ildi One, TVLine riporta cheMed ePD si uniranno per un eventodi tre episodi e una sola notte nell’ambito della stagione 2024-. Non è chiaro quando avrà luogo esattamente l’evento, ma sappiamo che avverrà nell’ambito delle stagioni in corso dello show, lasciando intendere che probabilmente andrà in onda all’inizio del.Sebbene non si conoscano ancora i dettagli su quando avverrà il, le prime notizie riportate da TVLine suggeriscono che l’eventoOnea cui si sta lavorando coinvolgerà un’enorme esplosione in un edificio di uffici della città che “sconvolge l’intera città sopra e sotto terra”.