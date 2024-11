Calendario Europei curling maschile 2024 | programma orari e diretta tv

Leggi su Sportface.it

Sta per terminare l’attesa per i Campionatidi, di scena a Lohja (Finlandia) da sabato 16 a sabato 23 novembre. Gli azzurri, guidati da coach Ryan Fry, scendono sul ghiaccio finlandese con l’intento di migliorare il quarto posto dello scorso anno e centrare la quinta medaglia continentale della storia dopo i bronzi del 1979, 2018, 2021 e 2022. Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Mattia Giovanella ed Alberto Zisa, reduci dalla semifinale raggiunta in Canada nella seconda tappa del Grand Slam, vanno dunque a caccia di grandi prestazioni contro una concorrenza che non starà di certo a guardare.STREAMING E TV – Le partite deglidisaranno trasmesse sulla piattaforma a pagamento Recast TV/TheChannel, con alcune sfide che saranno visibili anche per gli abbonati a Discovery + e sui canali Eurosport (palinsesti in via di definizione).