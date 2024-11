Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Jovic libera spazio: arriva un centrocampista? I nomi

Leggi su Dailymilan.it

La cessione di Lukapuò dare una mano aldel: i rossoneri libererebberoper unover 23L’avventura di Lukaalè ormai ai titoli di coda. I rossoneri avevano deciso di rinnovare il contratto del serbo, dandogli anche la numero nove, anche se l’evoluzione del mercato lo ha poi portato a finire fuori dai piani di Paulo Fonseca. E a gennaio potrebbe partire, in anticipo di sei mesi rispetto alla fine del contratto.Ha esordito da titolare con il Torino: 60 minuti, poi un subentro a Parma, un quarto d’ora con il Lecce il 27 settembre e stop. La sua stagione alè già finita e così può finire al Galatasaray come sostituto di Mauro Icardi. E la sua cessione libererebbe unoin rosa per un over 23 straniero, slot che ilpuò usare per l’acquisto di un