Bolelli Vavassori-Arevalo Pavic in tv | data orario canale e diretta streaming Atp Finals Torino 2024

Simone Bolelli e Andrea Vavassori se la vedranno contro Marcelo Arevalo e Mate Pavic nel terzo match di round robin delle ATP Finals di Torino. Sfida da dentro o fuori per entrambe le coppie, che hanno ottenuto finora una vittoria (contro Bopanna/Ebden) e una sconfitta (contro Krawietz/Puetz). Compito per nulla facile per il duo azzurro, sconfitto dai numeri uno del mondo in finale al Roland Garros. Il pubblico della Inalpi Arena di Torino proverà però a sostenere Simone e Andrea, che sognano l'accesso alla semifinale e vogliono far sognare l'Italia, anche per ribadire di meritare la convocazione alle Finals di Davis. Bolelli e Vavassori scenderanno in campo venerdì 15 novembre alle 18:00.