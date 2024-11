Oasport.it - Basket, l’Olimpia Milano a Belgrado con l’obiettivo di non “vergognarsi”

Leggi su Oasport.it

Torna in campo domani sera l’EA7 Emporio Armanie la decima giornata di Eurolega vede la squadra di Ettore Messina impegnata sul campo del Partizan. Una sfida difficile per Ricci e compagni, resa ancora più importante dal bruttissimo ko subito in rimonta a Berlino l’altro ieri. E dopo lo Zalgris e l’Alba, parafrasando le parole del coach biancorosso, aè evitare di essere “vergognosi”.in Europa è già spalle al muro, i dubbi sulle scelte di mercato di quest’estate iniziano a essere tanti, da un non pervenuto David Mc Cormack a un Fabien Causeur che va a corrente alternata, ma soprattutto una rosa che non sa difendere – il mantra in teoria in casa Messina – ma di contro non trova punti nelle mani. Cui si aggiungono i blackout che stanno caratterizzando questo avvio stagionale, con le rimonte subite che sono costate già due sconfitte in Eurolega.