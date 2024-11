Superguidatv.it - Atp finals, Sinner contro Medvedev: orario e quando vedere la sfida in tv

Leggi su Superguidatv.it

JannikDaniil. Continua il percorso del numero uno negli Atpdi Torino. Vediamo insieme a che ora eandrà in onda il tv il confronto tra i due tennisti.: il numero uno si gioca il passaggio del turnoRitorna una delle sfide più attese: quella tra. Dopo le due vittorieDe Minaur e Fritz, il numero uno al mondoil russo per confermare il primo posto nel girone e passare il turno. Il match della terza giornata del Round Robin è previsto per giovedì 14 novembre 2024 alle ore 20.30 (sessione serale).Tutto il torneo degli Atpè trasmesso su Sky, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena, e in streaming su NowTV e Sky Go. L’indel tennista italiano sarà visibile anche in chiaro, subito dopo il Tg2, su Rai 2 e in streaming sulla piattaforma Rai Play.