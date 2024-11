Lortica.it - Arezzo e la Repubblica Fiorentina: una Toscana divisa e in conflitto

Leggi su Lortica.it

Nel periodo in cui ancora non si comprendeva l’importanza della scoperta di Colombo, Firenze attraversava un cambiamento significativo: la dinastia dei Medici era stata temporaneamente sostituita da una, priva di un governo stabile e riconosciuto. Nel 1498, il popolo aretino insorse contro i commissari fiorentini, ma la ribellione coinvolse solo alcune zone della Valdichiana e la città distessa. La sommossa fu rapidamente repressa con l’invio di truppe distolte dalla guerra contro Pisa, che avevano il compito di placare gli aretini.Durante la stessa guerra, Paolo Vitelli, fratello di Vitellozzo, fu giustiziato per alto tradimento. Successivamente, nel 1502, Vitellozzo Vitelli, in segreto alleato di Cesare Borgia, invasecon il sostegno dei cittadini locali, costringendo i commissari fiorentini a rifugiarsi nella vecchia fortezza e infine alla resa.