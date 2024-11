Thesocialpost.it - Addio termosifoni: l’invenzione geniale che riscalda la casa velocemente e fa risparmiare il 90% sulla bolletta

Un innovativo sistema di climatizzazione radiante è in grado di mantenere le temperature interne piacevoli senza l’uso di condizionatori otori tradizionali. Con l’arrivo dell’inverno, è inevitabile accendere iper creare un ambiente accogliente in. Tuttavia, questi non sono gli unici metodi perre gli spazi. Sono disponibili anche le pareti radianti, un materiale che trasforma soffitti e pareti in efficientitori, oltre ai tradizionali sistemi dimento a pavimento. Ma grazie a una nuova invenzione sviluppata in Asturia, l’uso di questi ultimi potrebbe diventare obsoleto: questa soluzione si installa facilmente e permette di ridurre le spese energetiche fino al 90%. Sarà quindi possibile diremento a pavimento? Approfondiamo questa sorprendente innovazione.