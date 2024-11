Lettera43.it - A Stromboli la protesta degli abitanti dopo l’alluvione: «Case e vite restano in pericolo»

Glidihannoto chiedendo interventi immediati al governole recenti alluvioni che hanno colpito l’isola delle Eolie, soprattutto nella frazione di Ginostra. In 150 hanno sfilato per la cittadina urlando il loro disappunto ed esprimendo la propria paura. La richiesta,i danni consistenti alle, è stata quella di mettere in sicurezza i due versanti die Ginostra. Glihanno sottolineato la grave situazione di rischio idrogeologico e ilincombente per l’incolumità. E nella stessa giornata il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha chiesto al governo lo stato d’emergenza.Gli: «Non possiamo affrontare l’inverno così»Come riportato da Ansa, i manifestanti hanno spiegato: «Le nostree le nostre stessesono in: non è più possibile che le istituzioni continuino a tergiversare sulla nostra pelle.