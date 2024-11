Nerdpool.it - WILMA di Silvia Cassioli: recensione

Torna in libreria, edita Il Saggiatore, la scrittrice e poetessacon un libro che tratta del Caso Montesi: il fatto di cronaca nera che fece tremare i palazzi del potere nell’Italia del dopoguerra.TramaL’11 aprile 1953, sulla spiaggia di Torvajanica, a circa quaranta chilometri da Roma, il corpo di una giovane donna viene trovato riverso sulla battigia. Il suo nome eraMontesi, una ragazza di ventun anni con qualche vaga aspirazione cinematografica. In apparenza sembra essersi trattato di uno sfortunato incidente, ma molti particolari non tornano. Si inizia a indagare allora tra la cerchia dei suoi amici e conoscenti: persone del mondo dello spettacolo, della giustizia e anche della politica, dal biondino Piero Piccioni, figlio del vicepresidente del Consiglio democristiano Attilio e fidanzato dell’attrice Alida Valli, al Cigno nero Anna Maria Moneta Caglio, rampolla di una facoltosa famiglia milanese in cerca di fama a Cinecittà; fino al marchese Ugo Montagna, nelle cui tenute pare avvengano orge cui partecipano anche personaggi molto noti.