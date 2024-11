Quotidiano.net - Verso il Giubileo: "L’abbraccio senza fine di Piazza San Pietro"

Ero forestiero e mi avete accolto. (Mt 25,35) Nello spalancarsi del colonnato che si allarga in un abbraccio grandioso, globale, immenso, sentoincondizionato, gratuito, infinito di Dio per me e per tutti. (.). La domanda diventa dunque: voglio entrare in questo abbraccio di Dio? Voglio accettare la sua accoglienza? Mentre sono in quel cerchio che idealmente delimita la, risento la voce di san Giovanni Paolo II: "Non abbiate paura. Aprite, anzi spalancate le porte a Cristo!". (.) In uno dei suoi discorsi, il Papa ha affermato: "Accogliere l’altro significa accoglierlo nella sua differenza, riconoscerlo come portatore di valori e tradizioni che arricchiscono la nostra vita e la nostra cultura". Grazie alla sua configurazione spaziale e alla sua posizione,Sanè un luogo naturale di incontro e di accoglienza.