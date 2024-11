Isaechia.it - Uomini e Donne, Mattia Cacchione svela: “Penso che Martina De Ioannon sceglierà…”

, che ha corteggiatoDe, ha raccontato come ha reagito alla scelta della tronista di eliminarlo.L’imprenditore pugliese, intervistato da Lorenzo Pugnaloni per CasaLollo, ha spiegato innanzitutto il motivo che l’ha spinto a raggiungerein camerino dopo giorni in cui la tronista non lo aveva portato in esterna.Parto dal fatto che sono andato in camerino perché era già da un po’ che non ci vedevamo e mi dava fastidio perché dopo la nostra ultima esterna ci eravamo aperti e siamo stati bene. Sono andato in camerino perché dopo tre settimane.Io sono una persona che per conoscere deve frequentare una persona, a me non è mai piaciuto stare lì a scaldare la sedia. Poi guardare lei che era coinvolta con altre persone mi dava fastidio perché ero realmente interessato.