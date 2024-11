Isaechia.it - Uomini e Donne, Mattia Cacchione dopo essere stato eliminato da Martina De Ioannon svela: “Dopo l’ultima esterna…”

È finita l’avventura dinel parterre del Trono classico di. Il corteggiatore èdaDe.Giovane 26enne di origini pugliesi, titolare di un’azienda di famiglia,aveva suscitato l’interesse di, combattuta da diverso tempo fra l’imprenditore e Ciro Solimene. Tuttaviaesterna andata in onda ieri pomeriggio la De Iannon ha dietrofront nei confronti di. La tronista lo ha infatti accusato di aver visto in lui “degli atteggiamenti da persona costruita”. Motivo per cui non lo aveva portato fuori per due settimane. Aggiungendo di aver visto in lui un atteggiamento di chiusura.Fra i due già nel corso delle precedenti puntate ci erano stati diversi scontri, dovuti in particolare a divergenze caratteriali ma anche a un certo sesto senso diche non ha mai visto l’uomo completamente sincero.