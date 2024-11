Settimana della cucina italiana nel mondo | mozzarella di bufala campana dop protagonista a New York

Leggi su Ildenaro.it

LadiDop saràdell’edizione 2024nel”, che si terrà dal 16 al 22 novembre, promossa dal ministero degli Affari esteri eCooperazione internazionale. Il tema di quest’anno è “Dieta Mediterranea edelle Radici: Salute e Tradizione” e laDop sarà al centro di numerose iniziative in giro per il. Il Consorzio di Tuteladi, infatti, volerà a Newper partecipare agli eventi organizzati dall’Italian Trade Agency. In particolare, il direttore del Consorzio, Pier Maria Saccani, sarà tra i relatori del convegno “Mediterranean Diet and the Recipes from our Roots: Health & Tradition”, in programma il 21 novembre alle ore 17.30 (ora locale) nella sede dell’ITA a New